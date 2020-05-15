Президент РФС Александр Дюков: «Возобновление РПЛ должно утвердить государство»

Исполком Российского футбольного союза выступил за рестрат элитного чемпионата в РПЛ. Матчи Премьер-лиги планируют возобновить 21 июня, доиграв оставшиеся восемь туров за месяц, а также завершить и Кубок России. Матчи обоих турниров хотят намерены проводить без зрителей. Однако для возвращения футбола должны последовать соответствующие решения государственных органов РФ.

Однако не все так просто с возобновлением чемпионата. По словам президента РФС Александра Дюкова, окончательное решение– за государством, региональными органами: «Мы еще должны пройти несколько вех. Первая веха – выход распоряжения, которое регулировало бы возможность въезда иностранцев. Для возобновления сезона клубы должны вернуть легионеров. Процесс получения соответствующих согласований в правительстве завершен, распоряжение находится на подписи либо у председателя правительства, либо у и.о. Это даст возможность легионерам вернуться в распоряжение клубов».

«Следующая веха – согласование регламента. Он передан в Минспорта, оно дальше направило регламент на рассмотрение в Роспотребнадзор, — подчеркнул Дюков. — Мы знаем, что есть ограничения на тренировки и проведение соревнования на региональном уровне. Можно предположить, что сроки ограничений будут продлены и после 31 мая. Но мы собираемся провести работу по тому, чтобы снять ограничения. И проведем эту работу. Рассчитываем на понимание региональных властей, так как не проводим массовых мероприятий».

Вместе с тем, глава РФС добавил, что «если сезон будет остановлен, итог будет подведен по последнему сыгранному туру».

Напомним, что РПЛ была остановлена из-за пандемии коронавируса после 22-х туров, на тот момент лидерство принадлежало «Зениту», который опережал «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.

Кроме того, исполком РФС утвердил досрочное завершение ФНЛ и ПФЛ. Прояснился и порядок обмена командами между элитной и первой лигами. Две первые команды ФНЛ («Ротор» и «Химки», если пройдут лицензирование) выйдут в РПЛ. Из Премьер-лиги вылетят два клуба, которые займут 15-е и 16-е места.

В РПЛ после 22- туров лидирует «Зенит» (50 очков), на втором месте «Локомотив» (41), на третьем – «Краснодар» (41). 15-е и 16-е занимают – «Крылья Советов» (22), «Ахмат» (20).

Источник: РФС, РПЛ

Фото: Сергей Дроняев

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