Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Самая грозная пара – «Реал» — «МанСити»

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20. Из всех пар самой грозной оказалась та, где противостоять друг другу будут мадридский «Реал» Зинедина Зидана и «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Лига чемпионов. 1/8 финала

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция)

«Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Аталанта» (Италия) – «Валенсия» (Испания)

«Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)

«Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия)

«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия)

«Тоттенхэм» (Англия) – «РБ Лейпциг» (Германия)

«Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания)

Первые матчи пройдут в феврале (18/19 или 25/26), ответные – в марте (10/11 или 17/18). Начало всех матчей – в 23.00 по мск. Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 20 марта.

Источник: УЕФА