Прошла жеребьевка Кубка английской лиги: «Ливерпулю» досталась «Астон Вилла»

Состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка английской лиги. «Ливерпулю» в соперники досталась «Астон Вилла». Матчи этой стадии турнира пройдут на неделе с 16 по 22 декабря. Точные даты станут известны позже.

Пары выглядят следующим образом: «Оксфорд Юнайтед» — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» — «Колчестер», «Астон Вилла» — «Ливерпуль», «Эвертон» — «Лестер».

Напомним, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его команда может отказаться от дальнейшего участия в турнире из-за клубного чемпионата мира в Дохе, который пройдет в Дохе с 11 по 21 декабря.

Источник: Еженедельник «Футбол»

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