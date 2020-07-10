Проведена жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов-2019/20

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Кубок Лиги чемпионов

В Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка финальной части Лиги чемпионов. Турнир будет проведен в Лиссабоне в формате «Финала восьми».

Пары четвертьфинала Лиги чемпионов:
«Реал»/«Манчестер Сити» — «Ювентус»/«Лион»
«Лейпциг» — «Атлетико»
«Наполи»/«Барселона» — «Челси»/«Бавария»
«Аталанта» — «ПСЖ»

В одном полуфинале сыграет победитель первой пары с лучшей командой из третьей, а в другом — сильнейшие команды из второй и четвертой пар. В каждом противостоянии будет сыгран только один матч. Формальным хозяином финала станет победитель второго полуфинала.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что перенесенные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» (первая игра — 1:1), «Ювентус» — «Лион» (0:1), «Бавария» — «Челси» (3:0) и «Манчестер Сити» — «Реал» (2:1) состоятся на стадионах принимающих команд 7 и 8 августа.

Четвертьфинальные встречи будут проведены с 12 по 15 августа, полуфиналы — 18 и 19 августа, а финал запланирован на 23-е. Все игры пройдут без зрителей.

Лига чемпионов была приостановлена 13 марта из-за пандемии коронавируса. Действующим победителем турнира является «Ливерпуль».

Источник: Главная Ставка

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