Прямую трансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм» покажут в кинотеатрах Москвы, Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

22 февраля, в субботу, Okko.Спорт проведет прямую трансляцию одного из ключевых матчей 27-го тура Английской Премьер-Лиги на большом экране – игру между «Челси» и «Тоттенхэм» можно будет посмотреть в кинотеатрах Объединенной сети («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино) в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге.

«Челси» занимает четвертую строчку турнирной таблицы, а «Тоттенхэм» – пятую, но за последние пять встреч «шпоры» дважды обыграли «аристократов». Окажется ли агрессивная энергия «Челси» сильнее сбалансированной игры и прекрасной формы «Тоттенхэм Хотспур»? Ответ можно будет узнать 22 февраля на больших экранах кинотеатров Объединенной сети.

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Гости трансляции в кинотеатре «Синема Парк Метрополис» в Москве получат уникальную возможность посмотреть матч в компании одного из самых амбициозных членов редакции Okko Спорт – Денис Алхазов будет комментировать матч непосредственно из кинозала.

В день проведения матча в фойе кинотеатров, в которых пройдет трансляция, будут установлены тематические фотозоны. Так, в кинотеатре «Синема Парк Метрополис» в Москве появится стилизованная раздевалка футбольных команд на стадионах.

Источник: Okko.Спорт

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