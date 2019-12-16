Rambler судится с сервисом Twitch за показ матчей АПЛ. Сумма иска 3 млрд долларов

Московский городской суд в качестве обеспечительных мер в рамках иска Rambler заблокировал показ прямых трансляций матчей чемпионата Англии на сайте стримингового сервиса Twitch. Российская компания намерена взыскать с американского стримингового сервиса 180,345 млрд рублей (около 2,9 млрд долларов). Это рекордная для России сумма для дел о нарушении авторских прав.

«ООО «Рамблер интернет холдинг» нашел свой контент – прямые трансляции кубков Англии по футболу – на сайте в сети Интернет «Твич интерактив» и написал заявление в Мосгорсуд о наложении обеспечительных мер, чтобы они успели подать само исковое заявление в течение 15 суток. Мосгорсуд обеспечительные меры принял», – рассказал представитель суда. Речь идет о блокировке показа трех сезонов матчей АПЛ с 2019 по 2022 год.

В суде сначала слушалось само заявление о том, чтобы сайт не использовал контент истца, запретив тем самым ответчику в судебном порядке трансляцию матчей.

Предварительные обеспечительные меры в рамках искового заявления о защите исключительных прав на аудиовизуальные произведения были временно наложены Мосгорсудом 13 августа. Спустя 15 дней Rambler подал в суд и сам иск. Следующее заседание суда состоится 20 декабря.

Права на показ матчей чемпионата Англии обощлись Rambler в 7 млн евро, матчи транслирует принадлежащий медиахолдингу сервис Okko Sport. Сумма иска получилась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций АПЛ (36 тысяч) на максимально возможный штраф за нарушение антипиратского закона – 5 млн рублей.

Представители Twitch считают требования несправедливыми и указывают, что за такие стримы ответственны пользователи, а не платформа. К тому же Rambler, по словам Twitch, не отправлял никаких официальных уведомлений до подачи судебного иска.

Источник: «Коммерсант», ТАСС

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