«Реал» стал лидером чемпионата Испании, обойдя «Барселону» на три очка

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Начо

«Реал» вышел на первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Это произошло после победы над «Вальядолидом» (1:0) в 21-м туре.

Мадридцы открыли счет уже на 12-й минуте, отличился Каземиро, он поразил ворота соперника ударом головой после подачи со штрафного. Однако после вмешательства ВАР гол был отменен из-за офсайда у бразильца. В итоге три очка мадридцам принес точный удар Начо Фернандеса во втором тайме на 78-й минуте.

Победа над «Вальядолидом» позволила команде Зинедина Зидана оторваться от «Барселоны» на три очка. У «Реала» теперь 46 баллов. У «Барселоны», которая впервые проиграла под руководством нового тренера Кике Сетьена, 43 очка. Каталонцы капитулировали «Валенсии» (0:2). Третьей в таблице следует «Севилья» — 38 баллов.

Таким образом, «Реал» вышел на первое место в чемпионате Испании впервые за последние 100 дней.
В следующем туре команда Зидана сыграет с «Атлетико» в мадридском дерби. Встреча состоится в субботу 1 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

Источник: еженедельник «Футбол»

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