«Реал» заплатил 30 млн за юную бразильскую звезду Рейньера

«Реал» пополнил бразильский полузащитник Рейньер. 18-летний футболист, ранее выступавший за «Фламенго», заключил соглашение с мадридцами на шесть с половиной сезонов.

Рейньер подписал контракт с «Реалом» до 2026 года на следующий день после 18-летия игрока – в первый возможный день официальной регистрации футболистов в новом клубе по правилам ФИФА. Мадридцы заплатили за Рейньера 30 млн евро, из которых 24 млн получит «Фламенго», а остальные семья и агент игрока.

Бразилец присоединится к «Кастилье» — второй команде «Реала» после 9 февраля, по окончании турнира олимпийских сборных, который проходит в Колумбии. Не исключено, что Рейньер будет отдан в аренду на полгода в «Эспаньол», так как в команде Зинедина Зидана заняты все три вакансии для игроков без гражданства Евросоюза — это Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Эдер Милитао. Планируется, что в будущем Винисиус может получить двойное гражданство и перестать считаться легионером.

Хавбек провел 14 матчей в чемпионате Бразилии, забив шесть мячей. Рейньером так же хотели видеть в своих рядах «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Атлетико», но «Реал» оказался самым настойчивым, сумев подписать одну из самых ярких юных бразильских звезд.

Источник: Официальный сайт «Реала»

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