«Реал» завоевал Суперкубок Испании, одолев «Атлетико» в серии пенальти

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Серхио Рамос

«Реал» победил «Атлетико» в финале Суперкубка Испании, который проходил в Саудовской Аравии. Основное и дополнительное время матча закончилось вничью (0:0), а в серии пенальти лучше проявили себя игроки королевского клуба (4:1).

Матч проходил в упорной борьбе, оборона обеих команд выглядела ярче, чем атака. Блистали и вратари: Тибо Куртуа и Ян Облак. За весь матча игрокам было показано 9 желтых карточек.

В самом конце дополнительного времени с поля был удален полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. Он сбил на подступах к штрафной Альваро Морату, который убегал один на один с голкипером. Штрафной удар «Атлетико» использовать не удалось.

Развязка в матче наступила только в серии послематчевых пенальти. Игроки «Атлетико» не сумели забить два подряд одиннадцатиметровых. Вначале в штангу попал Сауль, а потом Парти не сумел переиграть Куртуа, не промахнулся только Трипьер. Футболисты «Реала» свои шансы использовали без вопросов: Карвахаль, Родриго, Модрич и Серхио Рамос.

«Реал» стал 11-кратным обладателем Суперкубка Испании. Чаще этот трофей выигрывала только «Барселона» — 13 раз.

Источник: еженедельник «Футбол»

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