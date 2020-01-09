«Реал» ждет соперника по финалу Суперкубка Испании

«Реал» вышел в финал Суперкукубка Испании, розыгрыш которого проходит в Саудовской Аравии. Команда Зинедина Зидана победила «Валенсию» (3:1), а теперь ждет соперника по решающему матчу, который определится в противостоянии «Барселоны» и «Атлетико».

«Реал» уверенно одолел «Валенсию», счет в этой встрече открыл Тони Кроос, поразивший ворота соперника прямым ударом с углового.

Также голами отметились Иско и Модрич. «Валенсия» забила свой мяч в компенсированное время, с пенальти отличился Парехо. Полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев появился на поле на 70-й минуте при счете — 0:3.

«Мы хорошо атаковали, игра во втором тайме была намного более вертикальной. Нелегко действовать против команды, которая знает, как хорошо играть. Мы счастливы, «Реал» в финале, — заявил Зинедин Зидан. – Я выпустил 5 полузащитников. На скамейке запасных были Винисиус и Родриго, но в этом матче была возможность выпустить Иско и Модрича впереди, чтобы на флангах было больше пространства. Они все действовали очень хорошо. Когда в команде происходит ротация, динамика не сильно меняется. Это очень важно для нас».

«Реал» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 15 матчей (10 побед, пять ничьих). Последнее поражение «Реалу» нанесла «Мальорка» (0:1) в чемпионате Испании 19 октября. 15 матчей без поражений – лучшая серия мадридцев со времен 40-матчевой беспроигрышной серии с апреля 2016 года по январь 2017-го. Тогда команду также тренировал Зинедин Зидан.

Суперкубок Испании впервые проходит по новой формуле, планируется, что в Саудовской Аравии состоятся еще два таких турнира. В розыгрыше Суперкубка принимают участие четыре команды: «Барселона» (чемпион Испании), «Атлетико» (второе место), «Реал» (третье место) и «Валенсия» (обладатель Кубка-2018/19). За право проведения этого турнира Саудовская Аравия заплатила 120 миллионов евро. Половина от этой суммы пойдет на выплату призовых командам-участницам, половина – Федерации футбола Испании.

Источник: AS

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею