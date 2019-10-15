Рэпер Баста стал владельцем СКА Ростов-на-Дону

Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста) официально стал владельцем футбольного клуба СКА Ростов-на-Дону, который выступает в Профессиональной футбольной лиге. Команда из группы «Юг» занимает после 13 туров 7-е место в турнирной таблице.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их, — заявил рэпер, который является уроженцем Ростова-на-Дону. — Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект».

Баста закрыл долговые обязательства армейцев и вложил около 10 млн рублей личных средств в развитие СКА. «Вслед за этим владелец пригласил в клуб профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением. Василий оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами», – говорится в заявлении клуба из Ростова-на-Дону. — Первостепенной целью является создание крепкого, боеспособного коллектива, который сможет укрепить свои позиции на уровне ПФЛ с перспективой выхода в ФНЛ. В 2020 году клуб перезапустит собственную футбольную школу, о чем представители СКА сообщат дополнительно».

С сезона-2019/20 поддержку клубу окажут «РТ-Капитал», дочерняя компания корпорации «Ростех», и правительство Ростовской области.

Источник: СКА Ростов-на-Дону

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