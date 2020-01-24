РФС обязал РПЛ повторно провести выборы главы Премьер-лиги

Избирательный комитет РФС рассмотрел протокол выборов президента Российской Премьер-лиги, признав неправомерным избрание президента РПЛ Сергея Прядкина на новый пятилетний срок. РФС обязал РПЛ провести выборы президента организации в течение трех месяцев с момента вынесения решения избирательного комитета.

«Признать, что при проведении выборов Президента РФПЛ 16 января 2020 года не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС», — говорится на сайте РФС. В решении избиркома РФС отмечается, что устав РПЛ в отдельных частях не соответствует законодательству РФ, регламентирующим документам ФИФА, уставу РФС и избирательному регламенту РФС.

«Обязать РФПЛ провести выборы президента РФПЛ в течение 3 (трех) месяцев с момента вынесения настоящего решения Избирательного комитета РФС, в том числе с соблюдением: разумных сроков выдвижения кандидатур на пост Президента РФПЛ, обеспечивающих открытость и прозрачность выборов (не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения Общего собрания членов РФПЛ и выборов президента РФПЛ); сроков формирования итогового списка кандидатов, уведомления РФС, в том числе Избирательного комитета РФС, и членов РФПЛ о проведении Общего собрания РФПЛ и составлении такого итогового списка (не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания членов РФПЛ и выборов президента РФПЛ)», — сообщается на сайте РФС.

Решение избиркома вступает в силу 24 января и может быть обжаловано в течение 3 рабочих дней.

Напомним, 16 января на общем собрании клубов РПЛ Сергей Прядкин был досрочно переизбран на новый пятилетний срок в качестве главы Премьер-лиги. Сергей Прядкин работает в РПЛ с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента.

Источник: РФС

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