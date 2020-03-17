РФС официально остановил соревнования РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

Российский футбольный союз объявил о приостановлении всех спортивных соревнований из-за пандемии коронавируса. Названа предварительная дата возобновления чемпионатов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ – 10 апреля 2020 года.

«В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями», — такое решение было принято бюро Исполкома РФС.

В РПЛ сыграно 22 тура. На первом месте в таблице располагается «Зенит» с 50 очками. В ФНЛ проведено 27 туров, а лидирует в турнире «Ротор» — 56 баллов

Напомним, что вирус COVID-19 был обнаружен в Китае в конце прошлого года. Сейчас он перекинулся на все страны мира. На данный момент коронавирус унес жизни более 7000 человек.

Источник: Официальный сайт РФС

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