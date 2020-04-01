РФС приостановил все соревнования до 31 мая

Бюро Исполкома РФС приняло решение о приостановке всех футбольных соревнований минимум до 31 мая 2020 года. При этом уточняется, что мера не касается спортивных соревнований по «интерактивному футболу», проводимых в режиме онлайн.

«Признать, что распространение короновирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством (форс-мажором) для всего российского футбола и его субъектов, и, соответственно, приостановка работы в футбольных клубах вызвана причинами, не зависящими от работодателей и работников», — говорится на официальном сайте РФС.

«Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны. Таким образом, с учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября», — отметил глава РФС Александр Дюков, сообщает Sport24.

«Рекомендовать сторонам соответствующих трудовых договоров и трансферных контрактов в российском футболе в целях принятия наиболее сбалансированного решения, ввиду вышеуказанных обстоятельств, провести переговоры в части принятия возможных мер, приводящих к адекватному и законному снижению расходов футбольных клубов на оплату труда в условиях приостановки всех спортивных соревнований по виду спорта «футбол».

На 3 апреля запланировано общее собрание клубов РПЛ в режиме видеоконференции. Элитная лига российского футбола еще 17 марта приостановила чемпионат страны до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса.

Ранее УЕФА принял решение отложить возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Также перенесены матчи сборных, запланированных на июнь 2020 года. Будут отложены игры плей-офф за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020, товарищеские встречи сборных и отборочные матчи женского Евро-2021. Ранее УЕФА перенес Евро-2020 на 2021 год.

Источник: Официальный сайт РФС

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