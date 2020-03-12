РФС продлил контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым

Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Обновленное соглашение вступает в силу с 13 марта 2020 года и будет действовать до 30 декабря 2022 года.

При этом контракт может быть продлен до 31 июля 2024 года в случае успешного выступления — выхода из группы — национальной сборной России в финальном турнире чемпионата мира ФИФА по футболу 2022 года. Соглашение было одобрено и попечительским советом РФС.

Станислав Черчесов будет готовить команду к финальному турниру чемпионата Европы-2020, играм группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/2021, а также квалификации чемпионата мира 2022 года.

«РФС ценит работу Станислава Черчесова с национальной сборной. Наша команда досрочно квалифицировалась на Евро-2020, показывает качественный футбол, в нее привлекаются новые молодые игроки, — приводит слова президента РФС Александра Дюкова официальный сайт организации. — Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной — она стала очень дружной и позитивной. Сборная сегодня открыта в том числе для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед».

«Как я уже говорил некоторое время назад, после выхода национальной сборной России на Евро-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года. Но в связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдет не летом 2022 года, как планировалось ранее, а ноябре-декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения. – отметил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. — Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России. На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездными контрольные матчи со Швецией и Молдавией».

Источник: Официальный сайт РФС

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