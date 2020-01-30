Роберт Мак больше не будет играть за «Зенит»

«Зенит» и словацкий полузащитник Роберт Мак достигли соглашения о дальнейшем продолжении карьеры футболиста. Игрок провел в составе сине-бело-голубых 72 матча, в них он забил 14 мячей, став чемпионом России.

«Желаю всего самого лучшего «Зениту» и невероятным болельщикам! Я и моя семья чувствовали себя в Петербурге как дома, будем очень сильно скучать по городу, — заявил 28-летний Роберт Макс при прощании. — Спасибо «Зениту» за все. Уверен, сине-бело-голубые вновь станут чемпионами России. У меня останутся только тёплые воспоминания о времени, проведённом в «Зените».

Роберт Мак родился 8 марта 1991 года в Братиславе. Воспитанник «Слована» и академии «Манчестер Сити», он выступал за немецкий «Нюрнберг» и греческий ПАОК.

Мак — двукратный обладатель награды имени Петра Дубовского, присуждаемой лучшим молодым игрокам Словакии. В июле 2016 года полузащитник присоединился к «Зениту». Сезон-2017/18 провел на правах аренды в ПАОКе.

В составе сине-бело-голубых футболист отыграл 72 матча, забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач, а также стал чемпионом России.

На официальном сайте российского клуба появились следующие слова: «Зенит» благодарит Роберта Мака за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!»

Источник: ФК «Зенит»

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