Роберто Фирмино забил 500-й мяч «Ливерпуля» при Юргене Клоппе

«Ливерпуль» после победы над «Лестером» (4:0) в 19-м туре английской Премьер-лиги упрочил свое лидерство. Героем встречи стал бразилец Роберто Фирмино, отметившийся дублем.

«Я доволен победой, но футболисты «Ливерпуля» должны демонстрировать такую игру каждые три дня. В начале встречи у нас были проблемы с реализацией, но нам удавалось контролировать ход матча, — прокомментировал Юрген Клопп победу. — «Лестеру» было тяжело войти в игру, на обеих командах сказывается интенсивность сезона. Соперник не был так агрессивен, возможно, из-за нашей позиционной игры. Мы первыми забили – это была отличная подача от Александер-Арнольда, Фирмино умеет забивать с этой позиции. Во втором тайме у нас были небольшие проблемы, но нам удалось забить второй мяч. Это будто окрылило ребят и смотрелось действительно красиво».

Второй мяч Фирмино в ворота «Лестера» стал стал 500-м мячом мерсисайдцев при главном тренере Юргене Клоппе во всех турнирах. Немец работает в «Ливерпуле» с 2015 года.

«Ливерпуль» также продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 35 матчей. По этому показателю «Ливерпуль» уже обошел «Лидс», чья серия без поражений в 1968-1969 годах составила 34 игры. По длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии мерсисайдцы входят в топ-4. Впереди «Челси» (40 матчей без поражений в 2004-2005 годах), «Ноттингем Форест» (42 игры в промежутке с 1977 по 1978 год) и «Арсенал», не проигравший 49 матчей в 2003-2004 годах.

«Ливерпуль» безоговорочный лидер в таблице АПЛ, у него 52 очка и 13 очков отрыва от «Лестера» (39 баллов). При этому у команды Клоппа есть матч в запасе.

Источник: ВВС

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею