Роберто Розетти: «То, что РФС начал реализацию проекта VAR — потрясающе. Важно инвестировать в судейство»

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти провел в России семинар о работе системы видеоповторов (VAR) для представителей клубов и журналистов. По словам Розетти, «УЕФА расценивает VAR как очень важный проект в футболе, он не для арбитров, а для всего футбола».

«В проекте VAR я начал свою работу с внедрения ее в итальянскую Серию А. После этого я помогал ФИФА внедрять эту систему на ЧМ-2018. Теперь мы внедряем ее во многие футбольные турниры. Сейчас 15 стран Европы присматриваются к тому, чтобы тоже внедрить систему VAR. Надо принять, что обратного пути уже нет», — отметил Роберто Розетти.

Он также отметил, что «судья всегда должен принимать решения на поле вне зависимости от того, используется VAR или нет»: «Вмешательство должно быть только тогда, когда повтор показывает явную ошибку арбитра. Принцип — минимальное вмешательство VAR при максимальной выгоде. Футбол с точки зрения принятия судейских решений не может быть великолепен. Достичь стопроцентной эффективности невозможно, мы все неидеальны».

Роберто Розетти в ходе презентации сделал акцент на следующее: «В четырех ситуациях можно повлиять на решение на футбольном поле. Первое — все голы, засчитанные и отмененные, должны проверяться. Второе — все пенальти также проверяются. Третье — прямые красные карточки. И четвертое — ошибки с определением игрока, который должен получить предупреждение».

Также Розетти сообщил, что среднее время, потерянное на использование VAR в прошлом сезоне: составляло 1 минута 23 секунда без пересмотра момента и 2 минуты и 3 секунды с пересмотром. В этом сезоне показатели улучшились, сейчас они составляют: 52 секунды и 1 минута 35 секунд, соответственно. По словам старшего офицера УЕФА, в текущем сезоне в игре «Интер» — «Славия» был самый длинный эпизод проверки решения арбитра — 3 минуты 7 секунд.

Прокомментировал Розетти и работу VAR в чемпионате России: «То, что РФС начал реализацию этого проекта — потрясающе. Важно инвестировать в судейство. VAR удалит очевидные ошибки, которые могут случаться в матчах. РФС инвестирует на благо футбола. Это конечная цель. Лидер проекта — Леонид Калошин и Александр Егоров придерживаются директив, которые разработал УЕФА и работают на благо футбола. Если мы хотим с помощью VAR избежать всяких дискуссий, то это невозможно. Это составная часть игры».

Источник: еженедельник «Футбол»

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