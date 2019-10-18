Российские клубы отметят 90-летие Льва Яшина, а вратари «Динамо» и «Краснодара» выйдут на поле в кепках

РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и ФК «Динамо» готовят совместную программу праздничных мероприятий в честь 90-летнего юбилея со дня рождения легендарного отечественного вратаря Льва Ивановича Яшина.

20 октября перед матчем «Динамо» — «Краснодар» возле стадиона состоится церемония возложения цветов к памятнику лучшему вратарю ХХ века. Также перед матчем пройдет автограф-сессия динамовских ветеранов футбола — Александра Викторовича Уварова и Владимира Михайловича Пильгуя — двух вратарей, которые в разное время выступали за бело-голубых. На матче «Динамо» — «Краснодар» ожидается присутствие вдовы Яшина — Валентины Яшиной, а также родственников выдающегося футболиста, которые произведут символический удар по мячу. Перед началом встречи дети, сопровождающие команды, а также вратари «Динамо» и «Краснодара», выйдут на поле в кепках.

Матчи ближайших туров РПЛ, ФНЛ и ПФЛ по решению Исполкома РФС будут посвящены памяти Льва Яшина. Встречи начнутся с торжественного объявления заслуг и регалий легендарного вратаря, а также с видеоролика в честь его юбилея.

22 октября в 12:00 ветераны отечественного футбола соберутся на Ваганьсковском кладбище и возложат цветы на могилу Льва Яшина. В траурном мероприятии ожидается участие представителей действующих членов сборной России по футболу.

В 15:30 в манеже ЦСКА пройдет товарищеский матч «Динамо» — «Сборная страны» с участием звезд отечественного футбола разных лет, в числе которых Ринат Дасаев и Андрей Тихонов. Ворота «Динамо» будет защищать внук Льва Яшина — Василий Фролов.

Начиная с пятницы, 18 октября, на сайте РФС начнут выходить тематические материалы: биография Льва Яшина, интересные факты, воспоминания звезд футбола, конкурс детских рисунков, видеоролики, посвящённые юбилею и многое другое. 22 октября официальный сайт и соцсети РФС будут оформлены в честь 90-летия выдающегося голкипера «Динамо» и национальной сборной нашей страны.

Александр Дюков, президент РФС:

— Лев Иванович Яшин — легенда не только отечественного, но и всего мирового спорта. Он навсегда остался в истории футбола, внёс огромный вклад в его популяризацию. Имя Яшина и сегодня известно любителям футбола во всем мире. Мы гордимся тем, что Лев Иванович представлял на поле нашу страну. Нам важно ценить и чтить своих героев, которые стали примерами для целых поколений спортсменов.

Сергей Прядкин, президент РПЛ:

— 22 октября исполняется 90 лет со дня рождения великого вратаря Льва Ивановича Яшина. Его имя давно стало символом отечественного футбола.

Беззаветная преданность Льва Ивановича нашей любимой игре, настоящий профессионализм и искренняя человечность являются достойным примером для подражания. Лев Иванович Яшин навсегда остаётся в наших сердцах как один из лучших футболистов мира, вратарь-новатор, душа команды.

Игорь Ефремов, президент ФНЛ:

— В истории советского и российского футбола было немало ярких личностей, настоящих звезд. Но имя Льва Ивановича Яшина звучит особенно громко и вписано золотыми буквами в книгу славы не только отечественного, но и мирового футбола. Неслучайно именно Лев Иванович стал единственным в истории вратарем, удостоенным «Золотого мяча» лучшему футболисту Европы. И неслучайно его именем названы награды лучшему вратарю чемпионата мира, а с этого года и лучшему вратарю планеты. В ближайшие дни мы чествуем нашего великого вратаря и вспоминаем о самых ярких страницах его биографии. Потому что никакие свершения и победы невозможны без уважения к собственной истории.

Андрей Соколов, президент ПФЛ:

— Лев Иванович — это гордость отечественного футбола. Блистательные победы сборной СССР не состоялись бы без Яшина. Он долгие годы достойно представлял нашу страну и до сих пор остается одним из самых известных и узнаваемых футболистов в мире. Величие Льва Ивановича неоспоримо. Человеческие качества Яшина могут служить примером для спортсменов и болельщиков. Мы все должны его помнить и равняться на легендарную личность.

Юрий Белкин, генеральный директор ФК «Динамо»:

— Лев Иванович исторически олицетворяет славу динамовского и советского футбола. С его именем неразрывно связаны самые крупные успехи национальной сборной — первое золото Олимпийских игр, Кубок Европы, единственный Золотой мяч среди вратарей. Но, главное, что его помнят и чтут по сей день во всем мире. Он был особым, уникальным человеком, который пользовался огромным авторитетом и уважением, а любовь болельщиков к нему не знала географических границ. Яшин — один из тех, кого называют титанами, величайшая личность нашего времени.

Источник: РФС

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею