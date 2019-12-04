Россия перед Евро-2020 проведет четыре товарищеских встречи

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Сборная России в рамках подготовки к Евро-2020 проведет четыре товарищеских матча. Один из них состоится в Москве 6 июня, а еще три — на выезде. Возможно, что россияне встретятся с Молдавией и Польшей, но соглашения еще не подписаны.

«Точных соперников я знаю, но называть их не могу, потому что это не подтверждено официально, — заявил Станислав Черчесов. — Единственное, две игры мы планировали сыграть дома, две — на выезде. Но, судя по тому, как складывается, три матча мы сыграем на выезде, один — непосредственно перед чемпионатом Европы — в Москве, 6-го числа. Даты будут такие: 28 и 31 марта, 2 и 6 июня.

Главный тренер сборной России добавил, что со всеми тренерами потенциальных соперников он разговаривал и получил добро: «Теперь дело за руководителями, которые должны это зафиксировать, чтобы я не был голословным».

Напомним, что сборная России в групповом турнире Евро-2020 сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Источник: ТАСС

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