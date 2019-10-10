Россия разгромила Шотландию, Дзюба сделал дубль

Сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 уверенно победила шотландскую национальную команду (4:0). Артем Дзюба сделал дубль, голами отметились Магомед Оздоев и Александр Головин.

Победа над Шотландией стала для россиян шестой подряд. Команда Станислава Черчесова в этих встречах забила 21 мяч, пропустив в свои ворота только один гол. А капитан сборной России Артем Дзюба в 7 играх отбора Евро-2020 забил 8 мячей.

Евро-2020. Отбор. Группа I

Россия – Шотландия — 4:0 (0:0)

10 октября. Москва. «Лужники».

Россия: Гильерме, Фернандес, Джикия, Семенов, Жирков (Черышев, 66), Головин, Оздоев, Ионов (Ахметов, 79), Баринов, Кудряшов, Дзюба (Комличенко, 87).

Шотландия: Маршалл, Девлин, Малгрю, Робертсон, Палмер, Снодграсс, Макгрегор, Берк (Шенкленд, 46), Флек (Армстронг, 82), Фрэйзер (Кристи, 68), Макгинн.

Голы: 1:0 –Дзюба (57), 2:0 – Оздоев (60), 3:0 – Дзюба (70), 4:0 – Головин (84).

Предупреждение: Флек (41).

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов так прокомментировал итог встречи: «Если кто-то не видел игру — 4:0 и кажется все легко. Но на самом деле много сил потратили, чтобы взломать оборону. В перерыве были внесены коррективы чисто профессиональные. Никаких эмоций не было. Стандарт сыграл свою роль. Артем продавил соперников и забил, после первого гола стали играть раскрепощено… Много вопросов по этому Евро. Нам надо смотреть на корзину. Первые места, естественно, оказываются в первой корзине, но еще два лучших вторых места тоже туда попадают. Первая наша задача – выйти на Евро. Вторая – с какого места».

Россияне занимают второе место в группе I, вслед за Бельгией (21 балл), которая уже гарантировала себе место на Евро-2020. В активе нашей сборной 18 очков. Для выхода в финальную часть турнира России в ближайшее время необходимо, как минимум, сыграть вничью на выезде с Кипром 13 октября. Кроме того, нашей команде в ноябре еще предстоят два матча: с Бельгией и Сан-Марино.

Источник: еженедельник «Футбол»

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