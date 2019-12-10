Россия сыграет со Швецией, Молдовой, Польшей и Сербией перед Евро-2020

Определились соперники сборной России по товарищеским матчам для подготовки к Евро-2020. Команду Станислава Черчесова ждут выездные встречи с Швецией (28 марта), с Молдовой (31 марта) и с Польшей (2 июня), а также домашняя игра с Сербией (6 июня). Стадионы и время начала матчей станут известны позднее.

«Поначалу наш тренерский штаб планировал в период мартовского сбора сыграть один контрольный матч. Март не лучший месяц с точки зрения спортивной формы игроков, которые, как правило, еще не успевают вкатиться в сезон. Но УЕФА рекомендует максимально использовать окна в международном календаре, поэтому мы проведем две встречи», — приводит слова Станислава Черчесова официальный сайт РФС.

«Что касается первого спарринга, то наш соперник поменялся уже после жеребьевки. В связи с тем, что мы попали в одну группу с Финляндией и Данией, приняли решение сыграть на выезде со Швецией, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по Евро, — продолжает главный тренер сборной России. — Второй матч проведем с менее сильной, но очень неуступчивой командой Молдовы, которая в ноябре весьма организованно выглядела на выезде с Францией. Обе игры нам предстоит сыграть на выезде».

«Если говорить об июньских матчах, то мы их проводим в соответствии с проверенным графиком. После сбора в Нойштифте сыграем в гостях с Польшей. Знаю эту сборную не понаслышке, ведь сам работал в чемпионате этой страны с «Легией». Это очень сильный интересный соперник, с которым сборная России не встречалась с 2012 года. Думаю, матч вызовет интерес и у наших, и у польских болельщиков, — отмечает Черчесов. — Вторую игру в июне проведем с Сербией, тоже очень серьезным соперником, который еще ведет борьбу за путевку на чемпионат Европы».

«Мы планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы. Швеция стилистически похожа на наших соперников по Евро, о чем я говорил ранее. Кстати, и Швеция, и Польша входят в двадцатку сильнейших сборных мира. Тренерский штаб полностью удовлетворен тем, как сработал в этом плане РФС», – сказал Станислав Черчесов.

Напомним, что на чемпионате Европы в группе В сборная России сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Источник: РФС

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