«С точки зрения массовости и привлечения болельщиков мы точно выиграем». Реформа в ПФЛ – значительный и необходимый шаг

Сегодня во всём мире отмечают Всемирный день футбола! ⚽️ ⠀ Для миллионов людей во всем мире футбол – это стиль жизни, поэтому с каждым годом в торжествах принимает участие всё больше поклонников игры. Сегодня в футбол играют более 100 миллионов профессиональных игроков по всей планете. 🌍 ⠀ Первое упоминание об игре было зафиксировано несколько тысяч лет назад в Древнем Китае, но при этом родиной футбола считается Англия. На «Туманном Альбионе» 8 декабря 1863 года была создана первая футбольная ассоциация и эта дата стала считаться официальной датой зарождения футбола. Мы поздравляем всех поклонников нашей любимой с вами игры с этим праздником, пускай футбольные матчи всегда приносят вам удовольствие и положительные эмоции! 😉 ⠀ #фкнск