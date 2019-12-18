«С точки зрения массовости и привлечения болельщиков мы точно выиграем». Реформа в ПФЛ – значительный и необходимый шаг

В начале декабря на Общем собрании Членов Профессиональной футбольной Лиги единогласно была признана необходимость изменения структуры проведения Первенства. Приоритетным Общее собрание посчитало проект проведения соревнований в 4 группах (сейчас проводятся в 5 группах). Руководители клубов ПФЛ объясняют, почему было принято именно такое решение.

Сергей Новиков, президент ФК «Иртыш» (Омск):

– Я считаю, что это давно назревшее решение. Оно пришло не спонтанно, лига шла к нему долго. Перемены необходимы, и я надеюсь, что принятое Общим собранием почти единогласно, при трех воздержавшихся, решение поспособствует новому витку развития футбола на востоке.

На Общем собрании, а до этого на Совете Лиги, выступали представители восточных клубов: «Чита», «Сахалин», я от «Иртыша», и они в первую очередь хотят этих перемен. Инициатива исходит именно от клубов. Потому что в нынешнем формате – шесть команд, четыре круга – группа «Восток» не интересна ни болельщикам, ни журналистам, ни общественности. Мы давно и в своей группе обсуждали ситуацию и готовы к переменам, хотим их. Конечно, администрации Лиги предстоит поработать над деталями структуры и календарем, чтобы оптимизировать логистику и расходы на переезды.

Возможно, в первый период клубам потребуется дополнительная поддержка, потому что частично бюджеты уже сформированы, но дальше, думаю, все смогут самостоятельно обеспечить необходимые суммы. По нашим прикидкам, при грамотном планировании и организации, расходы увеличатся на 5-6 млн рублей за сезон. Понятно, что все индивидуально, но есть много вариантов сокращения трат: дотированные рейсы, долгосрочное планирование, учет в календаре сезонных цен на билеты. Надо только грамотно выстроить календарь с учетом этих факторов и мнений клубов. Думаю, лига с этим справится, и удорожание не так больно ударит по клубам. А с точки зрения массовости и привлечения болельщиков мы точно выиграем.

Решение назревало, и, наверное, сейчас именно тот момент, когда его необходимо претворять в жизнь. Уверен, это даст новый виток развитию футбола. Восточные команды будут выезжать в западный регион – это новый импульс, новые соперники, смешение разных стилей футбола. А приезд команд из европейской части России на восток станет настоящим праздником для наших болельщиков. Группа «Восток» и сейчас одна из самых посещаемых в лиге, но я уверен, что с новыми соперниками зрителей на трибунах станет еще больше.

В новом, смешанном, «континентальном» дивизионе пока не понятно, какую ставить задачу перед командой, потому что сложно сравнить свои силы с командами других групп. Но так даже интереснее: новая интрига, новые веяния. Сейчас мы по четыре раза играем с одним соперником, и болельщики уже знают их наизусть. Теперь с удовольствием сыграем с новыми соперниками.

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Ирина Петухова, заместитель генерального директора ФСК «Долгопрудный»:

– Изменение структуры Первенства, а именно интеграция команд группы «Восток» в другие группы, положительно скажется на уровне и качестве соревнований в Профессиональной футбольной Лиге в целом.

Проблематика соревнований футбольных клубов на уровне второго дивизиона и, в частности, на Дальнем Востоке очевидна, и необходимость в кардинальных изменениях назрела уже достаточно давно. Крайне важно, что идея реструктуризации соревнований Лиги была поддержана абсолютным большинством коллег, и таким образом мы смогли оперативно принять это значимое решение.

Присоединение команд группы «Восток» к другим группам одновременно решает ряд острых вопросов, таких как, например, обеспечение целостности соревнований, то есть равномерное распределение команд по группам и поддержание достаточного количества участников в группах, повышения тем самым привлекательности соревнований в ПФЛ за счет увеличения количества матчей в сезоне, их посещаемости иусиленияконкуренции между командами.

Реструктуризация Первенства также выгодна и для клубов Дальнего Востока, так как это позволит им значительно увеличить охват целевой аудитории, повысить узнаваемость своего бренда, причем не только среди болельщиков, но это еще и создаст новые возможности для привлечения новых потенциальных партнеров и инвесторов из других регионов. Кроме того, изменение структуры Первенства позволит молодым перспективным футболистам с Дальнего Востока, которые еще не были замечены клубами из других регионов России, ввиду достаточной изолированности соревнований, показать себя, что даст дополнительную возможность развития, в том числе повысит их шансы перехода в лиги выше.

Изменения в структуре Лиги, а также все новые вышеперечисленные возможности создадут интерес и мотивацию и для других команд из регионов России, в том числе в настоящий момент не представленных на профессиональном уровне, не оставаться играть в качестве любителей, а двигаться вперед, выше, участвовать в соревнованиях на уровне Профессиональной футбольной Лиги.

Изменение структуры соревнований, а также принятая стратегия развития ПФЛ на ближайшие пять лет – это значительный и необходимый шаг вперед для всех нас.

Каплан Хуако, генеральный директор ФК «Дружба» (Майкоп):

– Мы двумя руками за новую структуру. Отмечу такой момент: чем больше команд, тем больше матчей, больше игровой практики для футболистов, и соревновательный процесс становится намного интересней. Сегодня футбола реально мало. Игроки, болельщики по полгода без футбола сидят. Сейчас стараемся организовывать какие-то турниры, но это все немного не то. Первенство – официальный турнир, намного интересней. А перелеты и переезды… Но это же футбол профессионального уровня! Главное, чтобы у нас было официальное основание: вот регламент, вот календарь. А дальше уже наш вопрос, решение этого вопроса. Чем больше футбола, тем проще нам, руководителям клубов разговаривать с руководителями Республик, областей…

Внеочередное Общее собрании Членов ПФЛ единогласно проголосовало за утверждение Программы развития Лиги и признало необходимость изменения структуры проведения Первенства ПФЛ.https://t.co/mkWedF9r6J pic.twitter.com/A5n3mvIKwE — Ассоциация ПФЛ (@PFL_RUSSIA) December 3, 2019

Алексей Ан, директор ПСК «Сахалин» (Южно-Сахалинск):

– Судя по статьям в СМИ и комментариям в социальных сетях, многие переживают, что история с Томском может повториться. Что наша команда будет базироваться где угодно, но не на острове. Могу заверить, «Сахалин» будет играть дома. К нам в город будут приезжать новые команды, и наш зритель сможет увидеть красивый футбол.

На собрании клубов ПФЛ мною была предложена идея по логистике: летом, когда авиабилеты особенно востребованы, наша команда будет играть в европейской части страны, а уже осенью начнутся домашние встречи. Подобная ситуация была в этом сезоне, когда ФК «Сахалин» начал выступление на выезде. О том что «Сахалин» будет выступать только в Москве и близлежащий городах – речи быть не может.

Алексей Тихоньких, директор ФК «Чита»:

–ПФЛ в первую очередь должна быть «мостом» для молодых футболистов в вышестоящие лиги – Футбольную Национальную Лигу и Российскую Премьер-лигу.

Все понимают, что количество игр для молодых футболистов (средний возраст игроков в ПФЛ 22,7 года) должно превышать отметку хотя бы в 30 матчей за сезон. Поэтому и была поставлена задача найти варианты развития лиги, с учетом того, чтобы в каждой из зон было достаточное количество команд и в районе 35 игр за сезон.

Для болельщиков эта реформа – только плюс. К нам будут приезжать новые команды. Те же дубли клубов премьер-лиги: «Локомотив-Казанка» или «Зенит-2». Нашим футболистам это тоже на пользу. Они, можно сказать, теперь будут на виду у всех футбольных специалистов. И у них теперь возрастут шансы пробиться выше и заиграть на более серьезном уровне.

Зона «Восток» себя изжила. Ее необходимо реформировать, она стала неинтересна. Если в этом сезоне «Иртыш» выйдет в ФНЛ, то в нашей зоне останется пять команд…

Как руководитель футбольного клуба я вижу много хороших моментов в такой реформе. Хочется развиваться, хочется играть. Как патриот «Востока»– вижу в этом шаг назад. В моем понимании, ПФЛ и РФС должны были принять какие-то шаги для помощи регионам, чтобы там появлялись команды. Должно было происходить именно так, не нужно было доводить футбол на Востоке до того состояния, которое мы наблюдаем сейчас.

Что касается финансовой нагрузки, скажу, что цифра в 14 миллионов сильно преувеличена. По предоставленной смете, траты на логистику увеличатся на сумму порядка семи миллионов рублей. Но мы с руководителями клубов финансовые вопросы в этом плане даже не поднимали.

Теперь наша задача – доказать руководителям региона, что футбольный клуб необходим. Он нужен болельщикам, он нужен детям нашего края, чтобы им было на кого равняться и куда двигаться.

Да, дороги назад, в случае положительного решения исполкома РФС, уже не будет. Для команд, которые не справятся с новой финансовой нагрузкой, есть третий дивизион. Это довольно жесткое решение, но у нас просто нет контраргументов.

Михаил Наволокин, директор ФК «Волга» (Ульяновск):

– Вопрос уже давно назрел. Структуру нужно было реформировать. В этом направлении Лига и движется – считаю, это правильное решение. Основное, это повышение зрительского интереса: уверен, многие захотят посмотреть на соперничество своих команд с новыми соперниками, посмотреть на новых футболистов. Это первый момент. И второе – футбол должен развиваться на всей территории нашей страны. Мы все вместе должны приложить усилия для решения этой задачи.

Анна Баранова, генеральный директор ФК «Новосибирск»:

– Мы очень позитивно отнеслись к переменам. Они положительно скажутся на интересе зрителей и дадут нашим игрокам дополнительную возможность проявить себя. Группа «Восток» уже который год проводит турнир из шести команд, и, честно говоря, даже у футболистов, он не вызывает особого интереса. Теперь же нашими соперниками станут клубы из центральной части России, и это здорово. Вижу, что такая перспектива радует и руководство области, и болельщиков, и игроков, и тренеров, и работников «Новосибирска».

Все понимают: перемены назрели. Уверена, что преобразования сделают лигу интереснее и помогут развитию потенциала молодых футболистов.

Наши предварительные расчеты показывают, что транспортные расходы клуба вырастут всего на 2 миллиона рублей, при том, что количество матчей в сезоне вырастет. Это связано с тем, что прямые рейсы в города других клубов восточной группы не ежедневные, а значит, нам приходится проводить на выезде дополнительные дни. В итоге одна поездка на Сахалин или спаренные матчи в Чите и Иркутске сравнима по стоимости с двумя полетами в Москву.

Наша задача в новых соревнованиях не изменится. Новосибирск – третий по населению город России, и мы считаем, что он должен быть представлен как минимум в ФНЛ. Областное правительство поддерживает клуб в этом стремлении, так что в следующем сезоне мы рассчитываем бороться за победу в Первенстве ПФЛ.

Алексей Потапов, директор ПФК «Сокол» (Саратов):

–Перемены назрели уже давно, потому что команд, как вы видите, мало и становится все меньше. Особенно, конечно, в группе «Восток». Наш клуб относится к новой структуре положительно. Нет ничего страшного в том, чтобы слетать два раза на восток, а без этого футбол за Уралом вообще может умереть. Он и так уже на грани. Считаю, руководство ПФЛ предложило правильный шаг, и Общее собрание лиги поддержало его фактически единогласно. Нам нельзя терять восток, реформа напрашивалась.

Надеюсь, что в будущем на востоке появятся новые команды. Конечно, в первую очередь надо там интересоваться, как они будут в новом формате. Для западных и центральных команд никаких сложностей не возникнет, но турнир станет разнообразнее, появятся новые соперники, а главное – увеличится число матчей.

Предварительно, расходы на поездки увеличатся у нас максимум на 2 миллиона рублей. Не могу говорить за другие команды, но для нас в этом нет никакой катастрофы.

Мы три года играли в первом дивизионе и летали на Сахалин, во Владивосток, в Хабаровск. Нормально, также выигрывали гостевые матчи. Пугать такие поездки могут, наверное, только тех, кто там еще не был. На деле же ничего страшного нет.

Если к нам добавится, например, «Сахалин», команда с претензией на повышение в классе, конкуренция в группе, конечно вырастет. «Зенит» (Иркутск) или «Чита» сейчас послабее, но это все равно интересно, расширение географии. В целом же команды на востоке, в том числе те, которые могут опуститься из ФНЛ, амбициозные, опытные. А дополнительный соперник с серьезными задачами – это всегда повышение общего уровня соревнований, а значит, и рост интереса. Так что со всех сторон получаются плюсы.

Источник: еженедельник «Футбол»

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