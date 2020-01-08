Садио Мане стал лучшим игроком Африки-2019, а Рияд Марез – автором лучшего гола континента

На ежегодной церемонии вручения наград от Африканской конфедерации футбола, прошедшей в Египте, были названы лучшие игроки континента. Главной звездой стал нападающий английского «Ливерпуля» Садио Мане. 27-летний сенегальский форвард в финальном голосовании обошел одноклубника Мохамеда Салаха из Египта и алжирского полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза.

Садио Мане в 2019 году в составе «Ливерпуля» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сенегалец принял участие в 28 играх во всех турнирах, забил 15 мячей, сделав 11 передач.

На церемонии вручения наград также был обнародован состав символической сборной минувшего года.

Вратарь: Андре Онана («Аякс», Камерун).

Защитники: Серж Орье («Тоттенхэм», Кот-д’Ивуар), Жоэль Матип («Ливерпуль», Камерун), Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал), Ашраф Хакими («Реал», Марокко)

Полузащитники: Идрисса Гейе («Пари Сен-Жермен», Сенегал), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Хаким Зиеш («Аякс», Марокко)

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал).

Лучшим тренером Африки назван Джамель Бельмади, под руководством которого сборная Алжира завоевала Кубок африканских наций. Лучшим молодым футболистом стал марокканский защитник «Реала» Ашраф Хакими, выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».

Golo do ano

3⃣ coisas que tornam um golo especial Dificuldade

Execução

Importância O tiro livre de #RiyadMahrez na meia-final da #TotalAFCON foi de outro mundo 😍#CAFAwards2019 pic.twitter.com/S728IRBP9v — #CAFAwards2019 (@CAF_Online_PT) January 7, 2020

Кроме того, был назван лучший гол 2019 года в Африке. Победителем в номинации стал мяч Рияда Мареза, который он забил со штрафного в полуфинальном матче Кубка африканских наций-2019 с командой Нигерии (2:1). Этот мяч стал победным в том матче, а сборная Алжира в итоге стала победителем турнира.

Источник: еженедельник «Футбол»

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