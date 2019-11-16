Сборная России попросила болельщиков об огненной поддержке

Сборная России обратилась к болельщикам с просьбой о поддержке в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии. Игра состоится в Санкт-Петербурге, начало в 20:00 по московскому времени.

«День матча. Главного матча этого года! Сборная России против сборной Бельгии. Наши парни против лидера рейтинга ФИФА, — отмечается в сообщении, опубликованном в официальном инстаграме нашей национальной команды. — Битва не на жизнь, а за первое место в группе. Вы готовы?! Откладывайте все дела, сегодня вечером нас ожидает крутой и эмоциональный футбол, который невозможно пропустить. Нам очень нужна ваша огненная поддержка».

Сборная России по итогам восьми встреч набрала 21 очко, в группе I наша команда занимает 2-е место, гарантировав себе место в финальной части Евро-2020. От бельгийцев, также гарантировавших себе участие в чемпионате Европы, российских спортсменов отделяют три балла. У идущих третьими киприотов — 10 очков.

Источник: РФС

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