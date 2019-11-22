Сборная России проведет два матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге

УЕФА провел две жеребьевки. Первая определила участников стыковых матчей плей-офф Лиги наций УЕФА. Вторая — хозяев поля на Евро-2020, где выяснилось, что сборная России проведет дома – в Санкт-Петербурге две игры финального этапа.

Жеребьевка плей-офф Лиги наций УЕФА определила пути сборных, которые разыграют между собой четыре последние путевки в финальную стадию Евро-2020. Победитель каждого пути, пройдя полуфинал и финал, получит право сыграть на чемпионате Европы.

Участники стыковых матчей

Путь A. Исландия – Румыния; Болгария – Венгрия (победитель этой пары будет хозяином в финале).

Путь B. Босния и Герцеговина – Северная Ирландия (победитель этой пары будет хозяином в финале); Словакия – Ирландия.

Путь C. Шотландия – Израиль; Норвегия – Сербия (победитель этой пары будет хозяином в финале).

Путь D. Грузия – Беларусь (победитель этой пары будет хозяином в финале); Северная Македония – Косово.

Полуфинальные матчи пройдут 26 марта 2020 года, финалы — 31 марта.

Всего в финальной стадии Евро-2020 примет участие 24 сборных. Ранее 20 команд вышли на Евро через отборочные группы, заняв первое или второе место. Оставшиеся 4 путевки достанутся участникам стыковых матчей по результатам Лиги наций. В этом турнире страны были разделены на 4 дивизиона – от A до D. Каждому дивизиону полагается по одной дополнительной путевке на Евро.

Также состоялась дополнительная жеребьевка, которая определила, что сборная Дании все три матча группового этапа проведет дома. Российская команда проведет две игры в Санкт-Петербурге, а одну (с датчанами) – в Копенгагене.

Источник: УЕФА

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