Сборная России узнала своих соперников по Лиге наций-2020/21

В Амстердаме состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги наций-2020/21. Сборной России предстоит выступать в Лиге В, соперникам по группе у нашей команды будут: Сербия, Турция, Венгрия.

«С турками мы в последнее время часто играем, они попались нам и в прошлую Лигу наций. С венграми тоже встречались. Ну, а с Сербией нам скоро играть контрольный матч, — так прокомментировал в прямом эфире «Матч ТВ» итоги жеребьевки главный тренер сборной России Станислав Черчесов. — Пока о Лиге наций мы не думаем, так как перед ней у нас другой большой турнир. В целом же Лига наций — это соревновательный процесс, а не товарищеские игры, к тому же матчи тут оплачиваются. Через Лигу наций можно еще и на ЧМ-2022 попасть — это очень важно».

Составы групп Лиги наций-2020/21:

Лига A

Группа 1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды

Группа 2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия

Группа 3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия

Группа 4: Германия, Украина, Испания, Швейцария

Лига B

Группа 1. Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия

Группа 2. Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия

Группа 3. Россия, Венгрия, Турция, Сербия

Группа 4. Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс

Лига C

Группа 1. Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория

Группа 2. Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия

Группа 3. Молдова, Словения, Косово, Греция

Группа 4. Казахстан, Литва, Беларусь, Албания

Лига D

Группа 1: Мальта, Андорра, Фарерские острова, Латвия

Группа 2: Сан-Марино, Гибралтар, Лихтенштейн.

Источник: УЕФА

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