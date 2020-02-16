«Сельта» не уступила «Реалу». Смолов забил первый гол на «Сантьяго Бернабеу»!

«Сельта» сыграла вничью с мадридским «Реалом» (2:2) в матче 24-го тура испанской Ла Лиги. Российский нападающий Федор Смолов отметился голом в этой встрече.

Команда из Виго борется за выживание в элите испанского футбола, поэтому матч с лидером турнира был очень важен – терять очки даже в таких играх нельзя. «Сельта» открыла счет, а сделал это Федор Смолов. Девятый номер на 8-й минуте получил отличный пас от Яго Аспаса, вышел один на один с Тибо Куртуа и послал мяч точно в угол!

Федор стал 22-м российским игроком, который забил в чемпионате Испании. Лучшим же по этому показателю является Валерий Карпин, на счету которого 68 мячей. На второй позиции – Александр Мостовой (55). Оба этих футболиста также, как и Смолов, выступали за «Сельту».

Поведя в счете, «Сельта» сосредоточилась на обороне. «Реал», в основном составе которого после долгого перерыва появился Эден Азар, владел мяч, но в первом тайме так и не смог нанести ни одного удара в створ. А после перерыва мадридцы забили дважды. Вначале это сделал Тони Кроос, точно пробивший из центра штрафной. А второй гол «Реала» на счету Серхио Рамоса, который реализовал одиннадцатиметровый, назначенный за фол против Азара.

На 70-й минуте Смолов покинул поле, уступив место Денису Суаресу, который отметился эффектным голевым пасом Санти Мине. Тот тоже вышел на замену и свой шанс не упустил – 2:2. «Реал» в последние минуты вновь активизировал, но отлично проявил себя голкипер Рубен Бланко.

У «Сельты» теперь 21 очко, команда Оскара Гарсии располагается на 17-м месте. «Реал» с 53 баллами по-прежнему на первом месте в Ла Лиге, но отрыв от «Барселону» у королевского клуба сократился до одного очка.

В следующем туре «Сельта» встречается с «Леганесом», который идет на предпоследнем 19-м месте с 19 баллами.

Источник: еженедельник «Футбол»

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