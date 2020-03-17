Сергей Прядкин выбран президентом РПЛ

На заседании Общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин единогласно был выбран президентом Премьер-Лиги на новый пятилетний срок. Голосование прошло в полном соответствии с уставом в присутствии представителей Избиркома РФС.

В начале заседания Сергей Прядкин отчитался о результатах работы за предыдущий период и представил ключевые направления развития Лиги на ближайшие 5 лет. Основные положения новой стратегии будут включать в себя: дальнейшее развитие и совершенствование соревновательного и медийного продуктов Лиги; маркетинговые инициативы, нацеленные на привлечение и цифровизацию аудитории; рост доходов от реализации коммерческих и медиа прав с учетом современных трендов; оптимизацию системы корпоративного управления и организационной структуры.

«Я благодарен клубам Премьер-Лиги за оказанное доверие, для меня очень важна их единогласная поддержка, — отметил Сергей Прядкин. — Мы вместе проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта Лиги. Провели ребрендинг и обновили коммуникационную стратегию бренда. Усилили спортивную составляющую турнира. Ввели дополнительные критерии лицензирования, внедрили институт матч-менеджмента и перешли на современные принципы составления календаря. Стадионы стали более комфортными и безопасными».

Глава РПЛ подчеркнул, что для финансовой стимуляции клубов и улучшения работы со зрителями введен дополнительный маркетинговый критерий при распределении средств, продлены отношения с Генеральным партнером – БК «Лига Ставок» и подписано соглашение с Титульным партнером: «Чтобы двигаться вперед, нам предстоит сделать ещё больше. Сегодня были определены основные направления работы Лиги на ближайшие 5 лет. Вместе мы будем делать её сильнее, привлекательнее и интереснее».

Источник: Пресс-служба РПЛ

Фото: Globall Look Press

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