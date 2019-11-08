Сергей Семак: «К «Зениту» судьи относятся строже, чем к другим командам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что судьи относятся к его команде лучше, чем к остальным клубам Российской Премьер-лиги. По словам Семака, к «Зениту» арбитры наоборот слишком строги.

«Это все эмоции. Считаю, к «Зениту» относятся, может быть, чуть строже, чем к другим командам. Но я не заметил, что календарь или судьи нам благоволят, — отметил главный тренер питерского клуба. — Вот был разговор, что в матче с «Оренбургом» арбитр не наказал нас 11-метровым. А, например, в игре с «Локомотивом» не поставили пенальти уже в ворота железнодорожников — хотя на той встрече работал VAR».

«Конечно, все такие случаи воспринимаются эмоционально. Почему VAR не стал изучать эпизод в начале матча с «Локо»? Это рабочие моменты, которые будут улучшаться. Тогда и ошибок станет меньше.

Или возьмем прошлый год, когда в игре со «Спартаком» Дриусси чуть голову не снесли, но арбитр даже не свистнул. Ошибки совершаются в обе стороны. Считаю, рефери относятся к нам так же, как и к другим клубам. Это мое личное мнение, но можно обратиться и к статистике.

В прошлом сезоне, кажется, «Зенит» был вообще одним из тех, кто исполнил меньше всех пенальти («Зенит» пробил три пенальти в сезоне-2018/19 РПЛ). В этом чуть больше пробиваем. Это футбол», — убежден Сергей Семак.

Напомним, что после матча 15-го туре «Зенит» — ЦСКА (1:1) у армейцев возникли вопросы к работе судьи Михаила Вилкова.

«Зенит» лидирует в чемпионате России после первого круга. У команды Сергея Семака 33 очка. На три больше, чем у «Ростова» и «Локомотива», идущих следом в таблице. В 16-м туре «Зенит» встречается в Туле с «Арсеналом».

Источник: «Спорт-Экспресс»

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