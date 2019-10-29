Сергей Семак стал лучшим тренером октября

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Главный тренер лидер чемпионата России «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером октября. Опрос, в котором принимают участие  болельщики, эксперты РПЛ, проводится телеканалом «Матч Премьер».

Сергей Семак опередил в голосовании Юрия Семина («Локомотив»), Сергея Матвеева («Краснодар»), Миодрага Божовича («Крылья Советов») и Кирилла Новикова («Динамо»).

В октябре клуб из Санкт-Петербурга под руководством 43-летнего тренера одержал три победы в трех матчах: над «Уралом» (3:1), над «Ростовом» (6:1) и над «Крыльями Советов» (2:0).

После 14 туров «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ, опережая «Ростов» и «Локомотив» на 3 очка.

Источник: РПЛ

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