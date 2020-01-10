«Севилья» предлагает «Краснодару» 16 млн евро за Магомеда-Шапи Сулейманова

«Севилья» готова отдать за российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова 16 млн евро. Испанский клуб направил официальный трансферный запрос в «Краснодар».

В переходе 20-летнего Магомеда-Шапи Сулейманова высказывает заинтересованность главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги, которому нужен вингер на правый фланг, чтобы иметь замену Окампосу и Эль-Хаддади.

«Краснодар» вступил в переговоры с «Севильей», но хочет увеличить сумму трансфера, либо включить в контракт Магомеда-Шапи Сулейманова процент с повторной перепродажи футболиста. Игрок «Краснодара» имеет действующий контракт с клубом до лета 2022 года, трансферная стоимость Шапи на данный момент оценивается в 12 млн евро.

Нападающий «Краснодара» провел в нынешнем сезоне за «Краснодар» 17 матчей в чемпионате России, в которых забил 4 мяча и сделал 4 голевых передачи. Воспитанник «Краснодара» постоянно вызывается в молодежную сборную России. По итогам 2019 года Магомед-Шапи Сулейманов получил приз лучшего молодого игрока, разделив его с одноклубников – вратарем Матвеем Сафоновым.

В ныненешнее трансферное окно «Краснодар» уже расстался с одним своим воспитанником. 20-летний форвард Иван Игнатьев перешел в «Рубин» за 7 млн евро, заключив контракт до 30 мая 2024 года.

Источник: ABS

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