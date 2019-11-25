Шунина и Шапи Сулейманова проверили на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре протестировало на допинг шестерых футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно материалам РУСАДА среди проверенных оказались капитан московского «Динамо» Антон Шунин и нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.

32-летний вратарь «Динамо» Шунин в 2019 году тестировался РУСАДА впервые, для 19-летнего Сулейманова, забившего в текущем сезоне РПЛ четыре гола, эта проверка на допинг стала второй.

В октябре также прошли тестирование одноклубник Шунина Вячеслав Грулев (второе за год), защитник «Краснодара» Сергей Петров, а также игроки молодежного состава московского «Спартака» Дмитрий Маркитесов и Даниил Петрунин.

Инспекторы допинг-контроля РУСАДА во второй месяц осени не обошли вниманием и Олимп — Футбольную национальную лигу, проверив двух футболистов московского «Торпедо»: Игоря Лебеденко и Ивана Сергеева

Источник: ТАСС

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею