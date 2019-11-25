Шунина и Шапи Сулейманова проверили на допинг

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

РПЛ. 4 тур. «Спартак» — «Динамо» — 0:0. Москва. «Открытие Арена». 3 августа 2019 г.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре протестировало на допинг шестерых футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно материалам РУСАДА среди проверенных оказались капитан московского «Динамо» Антон Шунин и нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.

32-летний вратарь «Динамо» Шунин в 2019 году тестировался РУСАДА впервые, для 19-летнего Сулейманова, забившего в текущем сезоне РПЛ четыре гола, эта проверка на допинг стала второй.
В октябре также прошли тестирование одноклубник Шунина Вячеслав Грулев (второе за год), защитник «Краснодара» Сергей Петров, а также игроки молодежного состава московского «Спартака» Дмитрий Маркитесов и Даниил Петрунин.

Инспекторы допинг-контроля РУСАДА во второй месяц осени не обошли вниманием и Олимп — Футбольную национальную лигу, проверив двух футболистов московского «Торпедо»: Игоря Лебеденко и Ивана Сергеева

Источник: ТАСС

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