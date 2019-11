«Сиэтл» выиграл чемпионат MLS

Американский «Сиэтл Саундерс» победил канадский «Торонто» в финале плей-офф Главной футбольной лиги (MLS) со счетом 3:1. Матч состоялся на стадионе «Сэнчури Линк-филд» в Сиэтле, штат Вашингтон. На игру присутствовало 69 274 зрителей.

В составе «Сиэтла», который тренирует Брайан Шметцер, голами отметились Келвин Лердам (57-я минута), Виктор Родригес (76) и Рауль Руидиас (90). У «Торонто» отличился Джози Алтидор (90+3).

