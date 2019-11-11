«Сиэтл» выиграл чемпионат MLS

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Сиэтл - чемпион MLS 2019

Американский «Сиэтл Саундерс» победил канадский «Торонто» в финале плей-офф Главной футбольной лиги (MLS) со счетом 3:1. Матч состоялся на стадионе «Сэнчури Линк-филд» в Сиэтле, штат Вашингтон. На игру присутствовало 69 274 зрителей.

В составе «Сиэтла», который тренирует Брайан Шметцер, голами отметились Келвин Лердам (57-я минута), Виктор Родригес (76) и Рауль Руидиас (90). У «Торонто» отличился Джози Алтидор (90+3).

«Сиэтл» становился чемпионом MLS в 2016 году. Тогда в финале клуб также обыграл «Торонто», но в серии пенальти. Годом позже команды вновь встретились в решающем матче, на этот раз победу праздновал канадский клуб. Самым титулованным клубом чемпионата является «Лос-Анджелес Гэлакси», который побеждал в турнире пять раз.

Источник: ТАСС
Фото: твитер ФК «Сиэтл»

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