Слуцкий подписал пятилетний контракт с «Рубином», а спортивным директором стал Яровинский

«Рубин» объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Леонид Слуцкий. Специалист подписал пятилетний контракт с казанским клубом.

48-летний Слуцкий вернулся в Россию после работы в Европе, где тренировал английский «Халл» и голландский «Витесс». Последний он покинул в ноябре после пяти поражений подряд.

В «Рубине» Леонил Слуцкий сменил на посту главного тренера Романа Шаронова, который был отправлен в отставку несколько дней назад. В штаб Слуцкого в «Рубине» вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес. Селекционером клуба останется испанец Сесар Навас, долгие годы выступавший за «Рубин».

Кроме того, спортивным директором «Рубина» стал Олег Яровинский, который ранее работал в футбольных клубах «Москва», «Крылья Советов» и ЦСКА, где он сначала возглавлял селекционный отдел, а позже стал спортивным директором. Вместе с Леонидом Слуцким Яровинский в 2017 году работал в английском «Халле», а с 2018 по 2019 год – в голландском «Витессе».

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов провел Леониду Слуцкому экскурсии по клубной инфраструктуре, которую новый главный тренер высоко оценил: «Отличная учебно-тренировочная база, достаточно современная, несмотря на то, что построена в 2004 году. Она функциональна, есть абсолютно все: и методический корпус, и жилой, и учебно-тренировочный, и связанный с восстановлением и силовой работой, высокого качества поля. То есть вся инфраструктура у «Рубина» высочайшего уровня».

Источник: ФК «Рубин»

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