Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы: «МЮ» ждет встреча с «Брюгге», а «Шахтер» — с «Бенфикой»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Лига Европы

Участники плей-офф Лиги Европы узнали своих соперников по 1/16 финала. В жеребьевке приняли участие 12 победителей групп ЛЕ, 12 обладателей вторых мест, а также 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Лига Европы. 1/16 финала: «Вулверхэмптон» – «Эспаньол», «Спортинг» – «Истанбул», «Хетафе» – «Аякс», «Байер» – «Порту», «Копенгаген» – «Селтик», АПОЭЛ – «Базель», ЧФР – «Севилья», «Олимпиакос» – «Арсенал», АЗ – ЛАСК, «Брюгге» – «Манчестер Юнайтед», «Лудогорец» – «Интер», «Айнтрахт» – «Зальцбург», «Шахтер» – «Бенфика», «Вольфсбург» – «Мальме», «Рома» – «Гент», «Рейнджерс» – «Брага».

Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные – 27 февраля.

Источник: УЕФА

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