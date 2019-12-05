Сотрудники «Луча», выступающего в ФНЛ, объявили забастовку

Клуб Футбольной национальной лиги «Луч» из Владивостока может не доиграть сезон-2019/20. Работники «Луча» объявили о приостановлении трудовой деятельности из-за финансовых проблем и в открытом письме обратились за помощью к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

«Мы, сотрудники футбольного клуба «Луч», считаем необходимым обратиться лично к Вам. Этот крик отчаяния к Вам — это, возможно, единственный шанс изменить сложившееся положение дел, — говорится в письме, опубликованном на официальном сайте «Луча». — Некомпетентное управление предыдущего руководства привело к тому, что клуб имеет огромные долги и находится в шаге от банкротства. Эти проблемы не решены. Эти проблемы тянутся из года в год».

«Наше обращение — не кляуза и не ябедничество, это обращение — крик души. Осознаем, что у Вас и так очень много неотложных, куда более важных дел, связанных с решением различных социально-экономических проблем в крае.

Но мы устали терпеть. Мы устали от пустых обещаний. Уже три месяца нам не выплачивается зарплата. Мы не можем работать без получения небольшой зарплаты и вынуждены приостановить трудовую деятельность с 5 декабря 2019 года, чтобы искать подработку для выживания.

Также по этой причине будут отменены занятия в Центре подготовки юных футболистов, и более 300 детей останутся без тренировок. Мы вынуждены обратиться лично к Вам за решением этого вопроса», — отмечается в обращении.

После 25 туров приморцы занимают в таблице ФНЛ 15-е место с 26 баллами. Лидирует в турнире «Ротор» — 52 очка следом располагается «Торпедо» — 51 балл.

Источник: ФК «Луч»

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