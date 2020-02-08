«Спартак» стал победителем товарищеского турнира в Катаре

Московский «Спартак» одолел белградский «Партизан» (3:2) в рамках третьего межсезонного турнира в Катаре. Команда Доменико Тедеско стала победителем соревнования. «Спартак» набрал в трех матчах 7 очков.

У «Спартака» голами отметились: полузащитник Роман Зобнин (7-я минута), новичок команды – нападающий Александр Соболев (48), а также форвард Эсекльель Понсе (70, с пенальти). В составе «Партизана» отличились Страхиня Павлович (16) и Сейдуба Сума (34).

Весь второй тайм «Партизан» играл вдесятером после удаления на 42-й минуте Бибраса Натхо. Также красную карточку за эмоции получил главный тренер сербской команды Саво Милошевич.

«Эмоции, конечно, только положительные, но это была только репетиция. Главное, чтобы в чемпионате взяли трофей и хорошо выступили в Кубке страны, — заявил после матча Александр Соболев. — В этом матче уже было полегче, с каждой игрой и тренировкой будет становиться все проще и проще».

«Сначала мы думали, что будет товарищеская игра, и так и должно быть, но, к сожалению, такие ошибки недопустимы. Потому что такой турнир, на таком хорошем уровне, все просто топ. И никто вообще не понимает, как можно таких судей поставить. Это нам вообще непонятно, — отметил полузащитник «Партизана» Зоран Тошич. — Поэтому, мне кажется, была такая реакция у наших тренеров, и у Натхо, и у других футболистов. В такой игре невозможно скрыть свои эмоции. Жалко, что так получилось. Надо было играть до конца. Мне кажется, что «Партизан» в первом тайме показал хороший уровень футбола. Жалко, что все так закончилось».

«Спартак» набрал в трех матчах 7 баллов и досрочно занял первое место. По 3 очка у «Ростова» и московского «Локомотива», чей матч третьего тура состоится в воскресенье. Догнать «Спартак» никто из них не сможет. «Партизан» с 2 очками – на четвертом месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»

Фото: ФК «Спартак»

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