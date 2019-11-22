Станислав Черчесов: «Фактор своих стен на Евро-2020 – важный, но ничего страшного, что с Данией сыграем в Копенгагене»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки домашних и гостевых матчей Евро-2020 в группе В. Наша команда проведет две встречи дома – в Санкт-Петербурге, но с Данией сыграет в гостях – в Копенгагене.

«Результаты жеребьевки мы восприняли как данность, — сказал Станислав Черчесов. — Фактор своих стен — важный, жребий оказался более благосклонным к датчанам, которые в отличие от нас проведут все матчи в Копенгагене. Ничего страшного, будем готовиться с учетом этого обстоятельства».

С точки зрения логистики, конечно, было бы удобнее выступать в одном месте, но, повторю, здесь выбирать не приходилось. 30 ноября в Бухаресте мы узнаем точное расписание игр и четвертого соперника по группе. Подготовка к Евро уже спланирована, осталось лишь окончательно урегулировать ряд моментов, связанных с соперниками по контрольным матчам».

Уже известно, что соперниками сборной России по группе В станут: Бельгия, Дания, а также кто-то из пары Финляндия/Уэльс. Окончательная жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября, в 19:00 в Бухаресте.

Напомним, в финальной стадии Евро-2020 примет участие 24 сборных. Ранее 20 команд вышли на Евро через отборочные группы, заняв первое или второе место. Оставшиеся 4 путевки достанутся участникам стыковых матчей по результатам Лиги наций. В этом турнире страны были разделены на 4 дивизиона – от A до D. Каждому дивизиону полагается по одной дополнительной путевке на Евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею