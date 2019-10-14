Станислав Черчесов: «Главная задача сборной России – выиграть чемпионат Европы»

Сборная России уверенно победила в гостях Кипр (5:0) и обеспечила себе выход на Евро-2020. После этого матча главный тренер нашей команды Станислав Черчесов заявил, что перед российской сборной стоит задача выиграть чемпионат Европы.

«Главная задача — выиграть чемпионат Европы. Есть локальные задачи, а есть глобальные, — отметил Станислав Черчесов. — Сейчас наша задача сыграть удачно дома с бельгийцами, мы боремся с ними за первое место. Не будем забывать про… Как это по-русски? Жеребьевку. Группу закончим, и тогда будем ждать жеребьевку. Оттуда и будем исходить. Какие футболисты нужны под доставшихся соперников и так далее…Сегодня я главный тренер сборной, и мы с командой делаем максимум, чтобы решать задачи. Праздновать можно, когда кубок в руках или медаль на шее. Кстати, перед игрой (с Кипром) я сказал ребятам: серьезные задачи без улыбок не решаются. Они это сделали. Решили задачу с улыбкой».

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Источник: РФС

Фото: РФС

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