Станислав Черчесов: «Мой контракт с РФС пролонгирован до лета 2022 года»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что его контракт с национальной командой после выхода на Евро-2020 автоматически пролонгирован до лета 2022 года. Однако требуется продлить его еще на полгода.

«После выхода сборной России на чемпионат Европы мой контракт с РФС автоматически пролонгирован до лета 2022 года, — заявил Станислав Черчесов ТАСС. — Единственный нюанс состоит в том, что на этот раз чемпионат мира пройдет в декабре, и, соответственно, соглашение необходимо продлить на полгода. Это технический момент, не более того. Наш тренерский штаб сейчас концентрируется на первичной приоритетной задаче — качественной подготовке к чемпионату Европы и выступлении сборной на этом крупном и очень важном турнире».

Также стал известен план подготовки сборной России к Евро-2020. Команда соберется на базе в Новогорске 21 мая, проведет несколько тренировок и 23 мая отправится в Австрию. Учебно-тренировочный сбор в Нойштифте продлится до 31 мая.

В таком режиме сборная проведёт финальный этап подготовки к #ЕВРО2020 💪

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Контрольные матчи

1️⃣ Швеция – Россия. 28 марта. Сольна

2️⃣ Молдавия – Россия. 31 марта. Кишинёв

3️⃣ Польша – Россия. 2 июня. Варшава

4️⃣ Россия – Сербия. 6 июня. Москва#НашиПарни pic.twitter.com/EyTnbkLWTi — Сборная России (@TeamRussia) January 15, 2020

2 июня у сборной России в Варшаве запланирован контрольный матч с национальной командой Польши, после которого она вернется в Новогорск. 6 июня в Москве состоится еще одна контрольная игра — с Сербией, затем команда продолжит тренироваться в Новогорске до 11 июня. В этот день запланирован выезд в Санкт-Петербург на стартовый матч Евро-2020 против Бельгии (13 июня).

Между матчами с Бельгией и Финляндией команда будет тренироваться в Санкт-Петербурге (14-16 июня). А вот к игре с Данией подопечные Станислава Черчесова уже будут готовиться в Новогорске (18-20 июня).

Контрольные матчи сборной России до Евро-2020: 28 марта. Швеция – Россия, 31 марта. Молдавия – Россия, 2 июня. Польша – Россия, 6 июня. Россия — Сербия.

Источник: РФС

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