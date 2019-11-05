Станислав Черчесов вызвал в сборную России вратаря «Динамо» Шунина и полузащитника «Уфы» Фомина

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.

С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербург, начало встречи в 20.00. С Сан-Марино команда Станислава Черчесова встретится 19 ноября в Серравалле в 22.45 по московскому времени. Подготовку к матчам сборная России начнет 10 ноября в Сочи.

Всего в списке Станислава Черчесова значится 25 футболистов. Это 3 вратаря, 8 защитников, 12 хавбеков и 2 нападающих. Впервые в сборную России получил вызов 22-летний полузащитник «Уфы» Даниил Фомин. Крое того, после годичного перерыва в заявку попал вратарь московского «Динамо» Антон Шунин.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав»).

Сборная России по итогам восьми встреч набрала 21 очко, в группе I наша команда занимает 2-е место, гарантировав себе место в финальной части Евро-2020. От бельгийцев, также гарантировавших себе участие в чемпионате Европы, российских спортсменов отделяют три балла. У идущих третьими киприотов — 10 очков.

Источник: РФС

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