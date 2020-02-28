Стартует вторая часть турнира РПЛ: лидер «Зенит» примет «Локомотив», а «Динамо» — «Спартак»

Чемпионат России по футболу возобновляется матчем «Крылья Советов» — «Оренбург». Клубам РПЛ предстоит сыграть 11 туров. Лидирует в турнире «Зенит», который опережает «Краснодар» на 10 очков. В предстоящем 20-м туре питерцы примут на своем поле «Локомотив», а «Динамо» — «Спартак».

С этого сезона победитель турнира РПЛ, который теперь называет «Тинькофф – Российская Премьер-лига», получит новый трофей, который был разработан студией Артемия Лебедева. До завершения чемпионата по стадионам клубов Премьер-лиги пройдет трофи-тур кубка, а откроется это путешествие в Москве на матче «Динамо» — «Спартак».

Новый кубок чемпионов РПЛ – произведение искусства 🔥 Показываем, как создавался новый трофей Российской Премьер-Лиги 👇🏻#РПЛ #НовыйТрофей pic.twitter.com/TmTw98uGn6 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 26, 2020

В истории российской Премьер-лиги после перехода на систему «осень-весна» лишь один раз клуб, который лидировал после зимнего перерыва в чемпионате, не завоевал золото. Это произошло в сезоне-2013/14, когда ЦСКА сумел опередить «Зенит» и «Локомотив», от которых отставал на 6 очков после первой части турнира.

Если «Зенит» не упустит лидерство, то «Краснодару», «Ростову», ЦСКА и «Локомотиву» предстоит бороться за места в еврокубках: Лиге чемпионов и Лиге Европы, а еще одна путевка во второй по значимости европейский турнир будет разыграна через Кубок России. Напомним, что в этом турнире в марте состоится встречи ¼ финала: «Спартак» — ЦСКА, «Ахмат» -«Зенит», «Шинник» — «Урал», «Химки» — «Торпедо».

📊 Турнирная таблица #РПЛ после 19 туров Какая команда удивила или порадовала вас больше всего? ✍ 💚 #РПЛ присоединилась к движению «Спорт – норма жизни». Подробнее о движении читайте на сайте: https://t.co/IbwordPVf2 pic.twitter.com/a7arDpLlLw — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 8, 2019

На данный момент в зоне стыковых матчей в РПЛ находятся «Рубин» (19 очков), который зимой возглавил бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, и «Оренбург» (19). В зоне прямого вылета находятся «Крылья Советов» (18) и «Сочи» (15). С учетом высокой плотности в турнирной таблице (идущий 10-м «Спартак» от зоны стыковых матчей отделяют всего три очка) концовка чемпионата будет очень напряженной.

При этом сохраняется вероятность того, что РПЛ будет расширена до 18 клубов и никто из аутсайдеров этого чемпионата не отправится во второй по силе дивизион российского футбола. Для того, чтобы это произошло, соответствующее решение должен принять РФС.

В 20-м туре встречаются: «Крылья Советов» — «Оренбург» (28 февраля), ЦСКА – «Урал», «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локомотив», «Ахмат» — «Ростов» (все — 29 февраля), «Тамбов» — «Рубин», «Краснодар» — «Уфа», «Сочи» — «Арсенал» (1 марта).

Источник: ТАСС

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею