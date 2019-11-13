Суд отклонил иск к МВД от Алдонина: бывший игрок сборной России требовал 47 миллионов

Александр Бурчук, адвокат бывшего игрока сборной России Евгения Алдонина, рассказал о решении Замоскворецкого суда Москвы отказать в удовлетворении иска его клиента. Экс-футболист требовал взыскать с МВД 47,3 млн рублей за ошибки в расследовании дела о мошенничестве в банке «Замоскворецкий».

«Решение о причинах неудовлетворения искового заявления будет известно в течение пяти дней, что, конечно, маловероятно. Думаю, в течение двух недель они его подготовят, — заявил Александр Бурчук. — Ни одного ответа от МВД на наши доводы сегодня не было. Было установлено 10 машин, которые Павлов купил на похищенные деньги. Следователь допросил тех лиц, на которых эти машины были оформлены, они ответили, что все машины принадлежали Павлову. Просто забыли наложить арест».

По словам адвоката Евгения Алдонина, «стоимость каждой машины составляет около 10 миллионов рублей. Возможно, они и до сих пор принадлежат ему»: «Секретарша Бударина сказала, что шесть квартир он хотел срочно переоформить на дворника. Эти квартиры не арестованы. Почему? Представитель МВД пояснить не смог. У нас есть постановление уполномоченных, из которых следует, что обвиняемые даже не были объявлены в розыск. Бударина же освободили от уголовной ответственности. Мы будем подавать апелляционную жалобу на решение районного суда».

Напомним, что Евгений Алдонин, как и еще несколько бывших игроков сборной России – Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко, в 2014 году оказались в числе обманутых клиентов банка «Замоскворецкий». Все бывшие футболисты также обратились в суд к тому же ответчику с коллективным заявлением на сумму от 124 до 260 млн рублей.

Источник: «Чемпионат»

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