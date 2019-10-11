Тедеско возглавит «Спартак» в понедельник

Немецкий тренер Доменико Тедеско возглавит «Спартак» 14 октября. 34-летний специалист подпишет контракт с «красно-белыми» до конца сезона-2021/22.

Ранее планировалось, что Тедеско прибудет в Москву в пятницу 11 октября, но из-за процедуры расторжения соглашения с «Шальке» день приезда немца пришлось перенести. По неофициальной информации зарплата Тедеско в новом клубе составит 2 млн евро в год, в эту сумму входят и бонусы за достижения. Перед тренером будет поставлена задача пробиться по итогам нынешнего сезона в еврокубки.

Доменико Тедеско работал с «Шальке» с 2017 по 2019 год. В дебютном для него чемпионате-2017/18 клуб занял 2-е место в Бундеслиге, но уже в следующем сезоне тренер был уволен, но клуб продолжил выплачивать ему заработную плату.

Напомним, руководство «Спартака» приняло отставку Олега Кононова с поста главного тренера 29 сентября. Это произошло после поражения «красно-белых» в матче 11-го тура Премьер-лиги от «Оренбурга». И.о главного тренера спартаковцев стал помощник Кононова — Сергей Кузнецов, но команда опять уступила, на этот раз «Краснодару». Беспроигрышная серия «Спартака» сейчас составляет 5 матчей.

«Красно-белые» имеют сейчас 14 очков, занимая 12-е место в РПЛ. 19 октября «Спартаку» предстоит встреча с «Рубином», который располагается на 11-позиции в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»

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