Тимур Журавель: «Мне кажется, что англичане отправят немцев домой с Евро-2020»

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия. Матч состоится 29 июня, начало в 19:00 по московскому времени.

Англия и Германия — принципиальнейшие соперники. Немцы постоянно выбивают англичан с больших турниров. «Бумажный» фаворит в этом матче — Германия. Как-то Гарри Линекер сказал, что в футбол играют 22 человека, а побеждают немцы. Мне кажется, что в данном случае Германия не соответствует этой истине. Она слишком расхристана, слишком заточена на атаку и не очень настроена на достижение результата. Германия ни шатко ни валко прошла групповой этап, Йоахим Лев поет свою лебединую песню. Мне кажется, что на достижение результата эта сборная не слишком заточена», — рассказывает Тимур Журавель.

«У Англии сейчас все ровно наоборот. Именно у британцев есть сейчас такое немецкое оружие. При выдержанном качестве игры сыграть сухо, добиться результата. Мне кажется, что Англия одолеет Германию немецким же оружием. Мы точно не знаем, какой будет состав у Саутгейта. Сака проявил себя здорово, Грилиш тоже, но они сыграли лишь в третьем туре. Поэтому это будет также такой себе сюрприз для немцев. Мне кажется, что у Англии больше тайн, чем может просчитать Йоахим Лев, — продолжает Журавель. — Мне кажется, что этот матч разрушит стереотипы и после этой встречи домой отправятся именно немцы. Англичане, может быть, покажут чуть больше, чем показывали в групповой стадии, потому что пока реализация потенциала катастрофическая. Но это значит, что по ходу турнира можно этот зазор уменьшать».

В матчах 1/8 финала чемпионата Европы встречаются: Уэльс – Дания – 0:4, Италия – Австрия – 2:1, Нидерланды – Чехия – 0:2, Бельгия – Португалия – 1:0, Франция – Швейцария, Хорватия – Испания (оба — 28 июня), Англия – Германия, Швеция – Украина (оба – 29 июня).

Источник: РБ

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