Тренеров клубов РПЛ подвергли штрафам на 1, 33 миллиона

За первую часть чемпионата России в РПЛ сумма штрафов тренеров всех элитных команд составила 1,33 млн рублей. В лидерах здесь «Рубин» и Роман Шаронов, а также ЦСКА и Виктор Гончаренко.

На первом месте с списке штрафников идет «Рубин» и Роман Шаронов со своим тренерским штабом – 20 тысяч рублей. Основное наказание Шаронов получил за матч 5-го тура с «Краснодаром». С формулировкой «за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера» Шаронова оштрафовали на 200 тыс. рублей». Также за выход за пределы технической зоны старший тренер «Рубин» был оштрафован на 50 тыс. рублей. Докампо за аналогичное нарушение заплатил 30 тыс.

На второй позиции ЦСКА и Виктор Гончаренко – 200 тысяч рублей, а также 3 матча дисквалификации. Главный тренер «армейцев» покидал пределы технической зоны четыре раза (на 90 тыс. рублей в сумме). А После матча 16-го туре с «Сочи» Гончаренко получил двухматчевую дисквалификацию (один матч реально + один условно) и штраф в размере 100 тыс. рублей за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча с использованием ненормативной лексики. За рецидив в матче с «Краснодаром» Гончаренко удостоился трехматчевой дисквалификации (два реально + один условно) и штрафа в размере 10 тыс. рублей.

В тройку штрафников попал и «Локомотив» с Юрием Семиным во главе – 180 тысяч рублей. Все наказания последовали за выход из технической зоны: семь раз.

Суммарный штраф тренерских штабов «Спартака» — Олега Кононова и Доменико Тедеско составил 15- тысяч рублей. Далее следует «Зенит» Сергея Семак – 120 тысяч.

Все остальные штрафы поделили между собой «Крылья Советов» (110 000), «Краснодар» (100 000), «Ростов» и «Ахмат» (по 60 000), «Динамо» (30 000), «Оренбург» (20 000), «Уфа» и «Тамбов» (по 10 000). Любопытно, что тренеры «Арсенала», «Урала» и «Сочи» в этом сезоне вообще не штрафовались.

Источник: «Чемпионат»

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