У чемпионата России появилась приставка «Тинькофф»

Российская премьер-лига заключила договор о сотрудничестве с Группой Тинькофф. Контракт заключен на 2,5 сезона. РПЛ и Тинькофф создадут совместный сервис по реализации билетов и продаже подписки на телеканал «Матч Премьер», который транслирует игры чемпионата России.

«Для РПЛ это новое сотрудничество. У нас появляется надежный партнер и спонсор, который вкладывает средства в футбол. У чемпионата теперь будет новое название «Тинькофф – чемпионат России» или «Тинькофф – Российская премьер-лига», — заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. — «Тинькофф Банк» – один из лидеров в своей отрасли. Нам очень импонирует спортивный характер банка. Мы очень рады принять коллег в нашу футбольную семью. Переговоры были долгими и непростыми. Гордимся, что РПЛ вступает с еще одним рыночным партнером в тесный контакт».

Ранее появлялась неофициальная информация, что сумма контракта между Группой Тинькофф и РПЛ за один сезон составит 300 млн рублей, еще 75 млн рублей получит «Матч ТВ». В сумме контракт будет действовать до конца сезона 2021/22.

«Стоимость контракта – 300 млн рублей? Цена была не такой, мы хотели больше. Мы говорили, что мы можем отказаться от титульного спонсора. Но если поступит предложение, мы готовы были обговорить условия. Бренд должен был быть устоявшимся. Мы хотели больше, но не я принимал решение. Принимали решение клубы. Важно, что это рыночный спонсор. Сумма контракта будет повышена, надеюсь на это», — подчеркнул Сергей Прядкин.

Любопытно, что основатель и председатель Совета директоров «Тинькофф Банка» миллиардер Сергей Тиньков ранее весьма критично отзывался в своих интервью о российских игроках и отчественном футболе в целом: «Они все выглядят как какие-то обсосы. Причем зарплаты огромные — и под два миллиона евро, и под три. Но им сколько ни плати, все равно смотришь и хочется пять рублей дать…», «Если раньше они выглядели как обсосы, то сейчас еще и играют как обсосы», «Никогда в жизни не буду вкладывать в футбол. Российский уж точно… Это жалкое зрелище». Сейчас представители банка говорят, что это исключительно частное мнение Олега Тинькова, которое не имеет никакого отношения к бизнесу.

Напомним, что «Тинькофф банк» третий титульный спонсор в истории РПЛ после «Росгосстраха» (2006–2010 гг. и 2015–2018 гг.) и «Согаза» (2011–2015 гг.). В 1990-е гг. титульными спонсорами чемпионата России по футболу (РПЛ была создана в 2002 г.) были производители жевательной резинки Stimorol и Pepsi. Далее с 2018 года у РПЛ не было титульного спонсора.

Чемпионат России в РПЛ возобновляется после зимней паузы с 28 февраля.

Источник: еженедельник «Футбол»

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