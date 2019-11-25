У России хотят отнять матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов-2021

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал лишить Россию права проведения крупных соревнований. Наша страна может остаться без матчей футбольного Евро-2020 в Санкт-Петербурге, также финала Лиги чемпионов-2021, который запланировано провести на «Газпром Арене».

В отчете комитета содержится предложение отстранить Россию на четыре года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио и Пекине, а также от футбольного ЧМ-2022 (ФИФА, как и большинство международных спортивных организаций, подчиняется кодексу WADA). Таким образом, вторую Олимпиаду подряд российские спортсмены будут в нейтральном статусе без флага и гимна – так же, как в Пхенчхане-2018. Страна также лишится права на подачу заявок на крупные турниры, в том числе на Олимпийские игры.

Поводом к такому жесткому варианту сценария по отношению к России стала очередная волна допинговых нарушений. Комитет по соответствию пришел к выводу, что расхождения в данных Московской антидопинговой лаборатории вызваны преднамеренными манипуляциями с целью скрыть положительные допинг-тесты российских спортсменов.

Если 9 декабря в Париже Исполком согласится с рекомендациями комитета, то российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Источник: WADA

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