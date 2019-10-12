УЕФА назвал гол Головина в ворота Шотландии лучшим моментом дня

Гол российского полузащитника Александра Головина в ворота шотландцев в матче отборочного турнира Евро-2020 признан УЕФА лучшим игровым моментом дня. Наша команда разгромила Шотландию со счетом (4:0).

Александр Головин забил четвертый мяч в ворота шотландцев после эффектного взаимодействия с Артемом Дзюбой в штрафной площадке соперника.

The flick and finish 😍 🇷🇺 Russia's Aleksandr Golovin wins Skill of the Day 👏#EURO2020 | #HisenseSkills pic.twitter.com/4HPeoLxYBp — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) October 11, 2019

Сборная России одержала шестую победу подряд в отборе чемпионата Европы, набрав 18 очков. Команда Станислава Черчесова может решить вопрос с путевкой на Евро-2020 уже 13 октября во встрече с Кипром. В финальный турнир россиян выведет победа или ничья.

Источник: УЕФА

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