УЕФА назвал гол Головина в ворота Шотландии лучшим моментом дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Головин

Гол российского полузащитника Александра Головина в ворота шотландцев в матче отборочного турнира Евро-2020 признан УЕФА лучшим игровым моментом дня. Наша команда разгромила Шотландию со счетом (4:0).

Александр Головин забил четвертый мяч в ворота шотландцев после эффектного взаимодействия с Артемом Дзюбой в штрафной площадке соперника.

Сборная России одержала шестую победу подряд в отборе чемпионата Европы, набрав 18 очков. Команда Станислава Черчесова может решить вопрос с путевкой на Евро-2020 уже 13 октября во встрече с Кипром. В финальный турнир россиян выведет победа или ничья.

Источник: УЕФА

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